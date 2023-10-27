Ночная атака на Хмельницкую область: дроны нанесли многочисленные повреждения

09:56 25 октября Киев, Украина





Согласно информации Сидора, на территории города и его окрестностей зарегистрированы многочисленные повреждения. Вместе с тем, он заверил, что все необходимые службы активно работают, и жителям обеспечиваются тепло, вода и газ. В настоящее время ведется восстановительная работа.



Городской глава отметил, что есть пострадавшие, которых госпитализировали для оказания неотложной медицинской помощи.



Сергей Тюрин, первый заместитель начальника ОВА Хмельницкой области, дополнил, что это уже четвертые сутки подряд россия атакует территорию Хмельницкой области. В ночь с 25 октября оккупанты дронами-камикадзе Shahed-136 атаковали город Славута в Хмельницкой области . Городской глава Василий Сидор подтвердил произошедшее и сообщил о нанесенных повреждениях и пострадавших.Согласно информации Сидора, на территории города и его окрестностей зарегистрированы многочисленные повреждения. Вместе с тем, он заверил, что все необходимые службы активно работают, и жителям обеспечиваются тепло, вода и газ. В настоящее время ведется восстановительная работа.Городской глава отметил, что есть пострадавшие, которых госпитализировали для оказания неотложной медицинской помощи.Сергей Тюрин, первый заместитель начальника ОВА Хмельницкой области, дополнил, что это уже четвертые сутки подряд россия атакует территорию Хмельницкой области.

"Этой ночью в Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли вреда при падении обломков. Вместе с тем, к сожалению, в Шепетовском районе в результате сбивания вражеских воздушных целей произошло их падение на территории объекта критической инфраструктуры", - рассказал он.

Согласно словам Тюрина, взрывная волна повредила нежилые помещения, жилые дома и автотранспортные средства. В результате инцидента 16 человек обратились за медицинской помощью в больницу с различными телесными повреждениями.



Все необходимые службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Ночью командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало о возможной угрозе со стороны "шахедов" для Хмельницкой области.