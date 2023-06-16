Ночная атака Харькова: разрушены дома, есть раненые

В прошлую ночь оккупанты осуществили ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Ракета, предположительно С-300, попала в землю, нанеся повреждения частному дому, расположенному рядом. К счастью, никто не пострадал.
За последние 24 часа враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов.
В результате обстрелов в Купянске пострадали ясли-сад, два 5-этажных жилых дома и гражданская инфраструктура.
/>В селе Плоское Купянского района в результате ударов БПЛА поврежден частный дом, уничтожены две хозяйственные постройки и сельхозтехника сельхозпредприятия, а также повреждено здание школы.
В селе Кучеровка Купянского района произошел пожар на двух складских помещениях и поврежден деревообрабатывающий цех из-за вражеского обстрела.
В селе Одноробовка Богодуховского района объект гражданской инфраструктуры получил повреждения от предположительного авиабомбардирования.
В Волчанске Чугуевского района пострадали детский сад и три жилых частных дома в результате обстрелов. В регионе остается высокая минная опасность.
В селе Александровка Изюмского района гражданский мужчина 33 лет получил ранение при подрыве на взрывном устройстве и был госпитализирован.
За последние сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 8 гектаров территории и обезвредили 139 взрывоопасных предметов.
Во время последней попытки продвижения врага в районе Масютовки, вражеские силы снова потерпели неудачу и понесли потери.
За последние 24 часа враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов.
В результате обстрелов в Купянске пострадали ясли-сад, два 5-этажных жилых дома и гражданская инфраструктура.
/>В селе Плоское Купянского района в результате ударов БПЛА поврежден частный дом, уничтожены две хозяйственные постройки и сельхозтехника сельхозпредприятия, а также повреждено здание школы.
В селе Кучеровка Купянского района произошел пожар на двух складских помещениях и поврежден деревообрабатывающий цех из-за вражеского обстрела.
В селе Одноробовка Богодуховского района объект гражданской инфраструктуры получил повреждения от предположительного авиабомбардирования.
В Волчанске Чугуевского района пострадали детский сад и три жилых частных дома в результате обстрелов. В регионе остается высокая минная опасность.
В селе Александровка Изюмского района гражданский мужчина 33 лет получил ранение при подрыве на взрывном устройстве и был госпитализирован.
За последние сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 8 гектаров территории и обезвредили 139 взрывоопасных предметов.
Во время последней попытки продвижения врага в районе Масютовки, вражеские силы снова потерпели неудачу и понесли потери.
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