Ночная атака дронов в Николаевской области: зафиксированы прилеты вблизи Вознесенска

В ночь с 26 на 27 октября, российские войска атаковали Николаевскую область иранскими дронами-камикадзе. Два вражеских БПЛА типа "Shahed 131/136" были ликвидированы противовоздушной обороны. Прилеты зафиксированы вблизи города Вознесенск, вспыхнул пожар.
Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.
Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.
Особенно сильно атака затронула Вознесенский район Николаевской области, где был зафиксирован пожар в результате обстрела.
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