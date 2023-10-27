Ночная атака дронов в Николаевской области: зафиксированы прилеты вблизи Вознесенска

09:57 27 октября Киев, Украина

В ночь с 26 на 27 октября, российские войска атаковали Николаевскую область иранскими дронами-камикадзе. Два вражеских БПЛА типа "Shahed 131/136" были ликвидированы противовоздушной обороны. Прилеты зафиксированы вблизи города Вознесенск, вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.
"В ночь с 26 на 27 октября, в Николаевской области произошла атака иранских БПЛА типа "Shahed 131/136". Два из них были нейтрализованы при помощи средств противовоздушной обороны",- говорится в сообщении.
Особенно сильно атака затронула Вознесенский район Николаевской области, где был зафиксирован пожар в результате обстрела.
"Ночью 27 октября за пределами города Вознесенск произошли атаки иранских БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате атаки дронов возник пожар, который удалось локализовать к 06:00. Без пострадавших", - добавил Ким.