Ночная атака дронов в Николаевской области: зафиксированы прилеты вблизи Вознесенска

09:57 27 октября Киев, Украина





Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации. В ночь с 26 на 27 октября, российские войска атаковали Николаевскую область иранскими дронами-камикадзе. Два вражеских БПЛА типа "Shahed 131/136" были ликвидированы противовоздушной обороны. Прилеты зафиксированы вблизи города Вознесенск , вспыхнул пожар Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

"В ночь с 26 на 27 октября, в Николаевской области произошла атака иранских БПЛА типа "Shahed 131/136". Два из них были нейтрализованы при помощи средств противовоздушной обороны",- говорится в сообщении.

Особенно сильно атака затронула Вознесенский район Николаевской области, где был зафиксирован пожар в результате обстрела.