Ночная атака дронов на Кривой Рог. Есть разрушения и раненый

Как сообщил в Telegram сегодня, 8 июля, глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, ночью Кривой Рог был атакован российскими дронами. В результате удара был ранен молодой мужчина. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
По его словам, в результате атаки возникли два пожара, в целом огонь охватил 360 кв м. В настоящее время спасатели их потушили. Уничтожены несколько складских помещений, повреждены оборудование и автомобили.
По его словам, у пострадавшего мужчины обломочные ранения бедра и сейчас его состояние стабильное.
При этом в других общинах Днепропетровской области было спокойно.
Напомним, позапрошлой ночью россия тоже атаковала Криворожский район. Тогда погибли двое мужчин, на авто которых упали обломки сбитого беспилотника.
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