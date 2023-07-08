Ночная атака дронов на Кривой Рог. Есть разрушения и раненый

08:59 08 июля Киев, Украина

Как сообщил в Telegram сегодня, 8 июля, глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, ночью Кривой Рог был атакован российскими дронами. В результате удара был ранен молодой мужчина. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - написал Лысак в телеграмм-канале.

По его словам, в результате атаки возникли два пожара, в целом огонь охватил 360 кв м. В настоящее время спасатели их потушили. Уничтожены несколько складских помещений, повреждены оборудование и автомобили.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что речь идет о сельхозпредприятии в Покровском районе города: "Один ангар уничтожен полностью, другой – частично. Повреждены семь грузовиков".

По его словам, у пострадавшего мужчины обломочные ранения бедра и сейчас его состояние стабильное.

При этом в других общинах Днепропетровской области было спокойно.

Напомним, позапрошлой ночью россия тоже атаковала Криворожский район. Тогда погибли двое мужчин, на авто которых упали обломки сбитого беспилотника.