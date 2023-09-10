Ночная атака дронов на Киев. Есть разрушения из-за обломков - КГВА

В Киевской городской военной администрации (КГВА) рассказали о ночной атаке российских БпЛА на столицу. В ночь на 10 сентября над городом Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в КГВА, предварительно, это были баражирующие боеприпасы беспилотники типа Shahed.
В результате российской атаки в пяти районах столицы зафиксировали падение обломков. В Святошинском и Соломенском районах возникли пожары.
В Святошинском районе Киева обломки упали в районе парка Совки, есть возгорание. Спасатели работают на месте, информации о пострадавших пока нет.
Также обломки горят на проезжей части в Соломенском районе Киева. В Подольском - упали на открытую местность. Пострадавших и поврежденных построек нет.
В Шевченковском районе Киева обломки попали в квартиру многоэтажки. Хозяева самостоятельно потушили огонь, предварительно никто не травмировался, сообщили в КГВА.
В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем человеке в Подольском районе Киева.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что в результате взрыва вблизи главного корпуса одного из вузов столицы в нескольких общежитиях были повреждены окна.
Жители Киева заявили, что слышали, по меньшей мере, шесть взрывов.
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