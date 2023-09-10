Ночная атака дронов на Киев. Есть разрушения из-за обломков - КГВА

08:09 10 сентября Киев, Украина

В Киевской городской военной администрации (КГВА) рассказали о ночной атаке российских БпЛА на столицу. В ночь на 10 сентября над городом Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в КГВА, предварительно, это были баражирующие боеприпасы беспилотники типа Shahed.

В результате российской атаки в пяти районах столицы зафиксировали падение обломков. В Святошинском и Соломенском районах возникли пожары.

"Дроны заходили на столицу группами и по разным направлениям. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БпЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы). Обломки упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков - упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем без угрозы жизни" - рассказал Сергей Попко, начальник КГВА.

В Святошинском районе Киева обломки упали в районе парка Совки, есть возгорание. Спасатели работают на месте, информации о пострадавших пока нет.

Также обломки горят на проезжей части в Соломенском районе Киева. В Подольском - упали на открытую местность. Пострадавших и поврежденных построек нет.

В Шевченковском районе Киева обломки попали в квартиру многоэтажки. Хозяева самостоятельно потушили огонь, предварительно никто не травмировался, сообщили в КГВА.

В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем человеке в Подольском районе Киева.

"У нее острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - сообщил он.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что в результате взрыва вблизи главного корпуса одного из вузов столицы в нескольких общежитиях были повреждены окна.

Жители Киева заявили, что слышали, по меньшей мере, шесть взрывов.