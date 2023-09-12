Ночная атака дронами-камикадзе в Одесской области: пожары в порту

06:47 02 августа Киев, Украина

Россия продолжает уничтожать все, что связано с зерновым коридором. Прежде всего, это связано с одесскими портами. Так, ночью, 2 августа, вражеские дроны-камикадзе опять атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем Telegram-канале.

"Враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - рассказал чиновник.

Он добавил, что по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.

Как уже писали ранее Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все дроны, которыми россия атаковала Киев в ночь на среду, 2 августа.