Николаевские патрульные задержали очередного "закладчика"

20:51 05 Апрель Киев, Украина

Стражи правопорядка Николаева задержали 38-летнего мужчину, делавшего "закладки" с наркотическими веществами в клумбе возле ОГА. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, 5 апреля. 

Примерно в 9 часов, патрулируя по Центральному району города, полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который что-то прятал в клумбе. Произошло это событие на улице Набережной (возле здания Николаевской ОГА, - ПН).

Увидев полицейских, гражданин резко изменил направление движения и ускорился. Патрульные остановили 38-летнего местного жителя, но последний, во время общения, не мог ответить на поставленные ему вопросы и заметно нервничал.
Впоследствии гражданин признался, что у него были с собой свертки, в которых находятся наркотические вещества, которые он раскладывает в указанных местах.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Задержанный указал правоохранителям места, где он уже успел оставить запрещенные вещества.

Следователи изъяли у мужчины 50 свертков с, вероятно, наркотическими веществами.