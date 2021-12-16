Николаевские патрульные задержали очередного "закладчика"

20:51 05 Апрель Киев, Украина

Стражи правопорядка Николаева задержали 38-летнего мужчину, делавшего "закладки" с наркотическими веществами в клумбе возле ОГА.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, 5 апреля.



Примерно в 9 часов, патрулируя по Центральному району города, полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который что-то прятал в клумбе. Произошло это событие на улице Набережной (возле здания Николаевской ОГА, - ПН).





Увидев полицейских, гражданин резко изменил направление движения и ускорился. Патрульные остановили 38-летнего местного жителя, но последний, во время общения, не мог ответить на поставленные ему вопросы и заметно нервничал.

Впоследствии гражданин признался, что у него были с собой свертки, в которых находятся наркотические вещества, которые он раскладывает в указанных местах.



На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Задержанный указал правоохранителям места, где он уже успел оставить запрещенные вещества.



Следователи изъяли у мужчины 50 свертков с, вероятно, наркотическими веществами.