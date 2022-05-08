Николаевская область: фура и легковушка столкнулись лоб в лоб

14:34 04 декабря Киев, Украина

На автодороге «Одесса - Мелитополь – Новоазовск» в районе поселка Красное, Николаевской области произошло лобовое столкновение грузовика Volvo и легкового автомобиля Mercedes-Benz, в результате ДТП погибли два человека, погибшие были жителями Кривого Рога.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, в пятницу, 4 декабря.

ГСЧС уточнили, что водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, спасатели с помощью спецоборудования извлекли тело погибшего мужчины и пострадавшей пассажирки. В карете скорой медицинской помощи, во время следования в больницу, женщина умерла.