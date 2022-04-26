Николаевская банда таксистов. Суд избрал меру наказания

12:02 27 ноября Киев, Украина

Разбой, вымогательство, похищение людей и незаконное использование огнестрельного оружия - все это инкриминируют правоохранительные органы Николаева группе местных таксистов.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Одновременно полицейские провели семь обысков, в ходе которых изъяли у подозреваемых оружие, автомобили, психотропы, денежные средства и другие вещественные доказательства.



Указано, что за последние несколько недель в полицию поступили два сообщения о незаконных лишения свободы николаевцев. Обстоятельства были схожи. Пострадавших обстреляли, требовали деньги, затем вывезли на автомобиле за пределы города и выбросили раненых на дороге.



Так, 29 октября утром с огнестрельным ранением груди в больницу был доставлен 32-летний мужчина. Полицейские установили, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные ночью в Корабельном районе. На проспекте Корабелов злоумышленники выстрелили в потерпевшего, связали ему руки и ноги стяжками, посадили в багажник автомобиля, затем вывезли в Витовский район и оставили там возле остановки. Мужчину нашли люди, которые и вызвали скорую.



А в Заводском районе 5 ноября 18-летний местный житель поехал на велосипеде к своему товарищу. Через некоторое время матери молодого начали поступать смс-сообщение от сына с просьбой о помощи, дескать, он в беде и срочно нужны 12 тысяч гривен. Трубку парень не брал, сообщая, что ему запрещают.



О происшествии женщина сообщила в полицию. Неподалеку от места проживания потерпевшего, возле гаражей, полицейские нашли пять гильз предварительно к травматическому оружию и следы крови. На следующий день около 5:30 раненый потерпевший обратился за помощью к патрульным полицейским, которые находились на дороге у погрузочно-взвешивающего комплекса. Правоохранители сразу узнали парня по ориентировке.



По его словам, неизвестные обстреляли его, нанеся многочисленные огнестрельные ранения, силой посадили в авто, вывезли за город и требовали деньги. Кроме того, забрали велосипед и мобильный телефон. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи. Тогда он был госпитализирован и находился в реанимационном отделении больницы.



Следователи Заводского и Корабельного отделов полиции открыли уголовные производства и начали расследование.



В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники – жители областного центра, таксисты, в возрасте от 21-го до 30-ти лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.



Оперативники проверяют причастность к указанным преступлениям в общей сложности восьми человек – таксистов. Действия злоумышленников квалифицируются по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе о незаконном лишении свободы или похищение человека, разбое, вымогательстве, незаконном обращении с оружием (ч.2 ст.146, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 УК Украины).



Суд избрал двум основным фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Третий – установлен и объявлен в розыск. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.