Николаевщину обстреляли из зенитно-ракетных систем С-300

20 октября оккупанты обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram и Николаевская ОВА в Facebook.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram и Николаевская ОВА в Facebook.
В то же время, как сообщает Николаевская ОВА, ночью 20 октября враг снова атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".
Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.
Также в результате атаки возникли два пожара на открытых территориях – их оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.
Также оккупанты били из минометов в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.
Россияне обстреливали территории и населенные пункты Березнеговатской общины.
Сообщается, что ночью 20 октября силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили 9 дронов "Shahed-136", также по два беспилотника уничтожили воины Военно-Морских Сил и Нацгвардии и еще один – Нацполиция.
Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.
Также в результате атаки возникли два пожара на открытых территориях – их оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.
Также оккупанты били из минометов в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.
Россияне обстреливали территории и населенные пункты Березнеговатской общины.
Сообщается, что ночью 20 октября силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили 9 дронов "Shahed-136", также по два беспилотника уничтожили воины Военно-Морских Сил и Нацгвардии и еще один – Нацполиция.
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