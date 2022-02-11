Николаевщина: слетел с дороги и перевернулся грузовик с цистерной 

20:22 23 Сентябрь Киев, Украина

На дороге Николаев-Доманевка-Березки Владимирского района, автомобиль МАЗ с цистерной слетел с проезжей части и перевернулся, пострадали два человека.



Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.



Вследствие ДТП 66-летний водитель и 52-летний пассажир с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.





Событие квалифицировано по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.