Николаевщина: слетел с дороги и перевернулся грузовик с цистерной 

На дороге Николаев-Доманевка-Березки Владимирского района, автомобиль МАЗ с цистерной слетел с проезжей части и перевернулся, пострадали два человека.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Вследствие ДТП 66-летний водитель и 52-летний пассажир с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Вследствие ДТП 66-летний водитель и 52-летний пассажир с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.
Событие квалифицировано по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.
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