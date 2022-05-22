Николаевщина: полиция обнаружила теплицы с элитной коноплей на 11 млн гривен

18:01 18 августа Киев, Украина

Полиция блокировала незаконную деятельность конопляного "агронома" из села Каталино на Николаевщине, который обустроил теплицы для выращивания наркосодержащих растений.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.





У ранее судимого за разбой 46-летнего злоумышленника во время обыска обнаружили на частной территории два специально оборудованных парника. В одном хозяин высушивал наркорастения элитного сорта, во втором находились уже остатки собранного наркоурожая.

Готовый к употреблению каннабис общим весом около 58 килограммов и 410 остатков растений конопли полицейские изъяли и направили на экспертизу. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет около 11 миллионов гривен.

Сейчас идет расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»), и по части 2 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств ..».) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей - до семи лет заключения.

Сейчас полиция устанавливает возможные каналы сбыта каннабиса фигурантом, а также круг лиц, причастных к незаконному культивированию наркорастений, вероятных заказчиков и клиентов.

По результатам проведенных следственных действий и экспертиз возможна дополнительная квалификация по статье 307 УК, то есть сбыт наркотических средств.



Следственные мероприятия проводили сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ДБН НПУ совместно со следователями и оперативниками отделения полиции № 7 Николаевского районного управления, а также сотрудниками пограничной службы «Одесса». Процессуальное руководство – Николаевская окружная прокуратура.