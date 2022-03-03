Николаевщина: полиция обнаружила теплицы с элитной коноплей

Полицейские изъяли у трех жителей Вознесенского района Николаевской области более 280 кустов конопли элитного сорта и принадлежности для ее выращивания.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Во время следственных действий в теплицах и по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли 287 кустов конопли элитного сорта (большинство метром высотой), лампы, сушки, средства для ускорения роста и тому подобное.
В общем подсчете стоимость изъятых наркотических веществ и принадлежности для их выращивания по ценам черного рынка составляет более 300 тысяч гривен.
Продолжается расследование уголовных производств, начатых по части 2 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения. За совершенное им грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии