Николаевщина: полиция обнаружила теплицы с элитной коноплей

19:40 03 Июнь Киев, Украина

Полицейские изъяли у трех жителей Вознесенского района Николаевской области более 280 кустов конопли элитного сорта и принадлежности для ее выращивания.



Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

"2 июня оперативники Управления стратегических расследований в Николаевской области ДСР НПУ, следователи Следственного управления при силовой поддержке роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством областной прокуратуры провели санкционированные обыски по местам проживания трех ранее судимых жителей района в возрасте от 28-ми до 45-ти лет, которые на территории своих домовладений оборудовали теплицы для выращивания конопли", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий в теплицах и по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли 287 кустов конопли элитного сорта (большинство метром высотой), лампы, сушки, средства для ускорения роста и тому подобное.

В общем подсчете стоимость изъятых наркотических веществ и принадлежности для их выращивания по ценам черного рынка составляет более 300 тысяч гривен.



Продолжается расследование уголовных производств, начатых по части 2 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения. За совершенное им грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.