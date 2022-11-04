Николаевщина под вражеским огнем

В ночь на 4 ноября российские террористы ударили по Николаеву с ЗРК С-300. Оккупанты попали в складские помещения в Корабельном районе города, в результате чего они загорелись.
Об этом 4 ноября сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
На место прибыли пожарные. В 01:37 пожар ликвидировали на площади 200 кв. метров.
От огня спасены 10 автомобилей, расположенных рядом со складами. Три транспортных средства, которые находились в помещении, сгорели, еще 10 рядом расположенных - повреждены.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Об этом 4 ноября сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
На место прибыли пожарные. В 01:37 пожар ликвидировали на площади 200 кв. метров.
От огня спасены 10 автомобилей, расположенных рядом со складами. Три транспортных средства, которые находились в помещении, сгорели, еще 10 рядом расположенных - повреждены.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
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