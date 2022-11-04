Николаевщина под вражеским огнем

11:44 04 ноября Киев, Украина

В ночь на 4 ноября российские террористы ударили по Николаеву с ЗРК С-300. Оккупанты попали в складские помещения в Корабельном районе города, в результате чего они загорелись.

Об этом 4 ноября сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

На место прибыли пожарные. В 01:37 пожар ликвидировали на площади 200 кв. метров.

От огня спасены 10 автомобилей, расположенных рядом со складами. Три транспортных средства, которые находились в помещении, сгорели, еще 10 рядом расположенных - повреждены.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.