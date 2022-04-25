Николаевщина: четыре автомобиля попали в ДТП

20:21 25 ноября Киев, Украина

В среду, 25 ноября, на трассе возле Николаева из-за выехавшей на «встречку» фуры столкнулись четыре автомобиля.

Не доезжая несколько километров до села Шевченково, водитель седельного тягача International не справился с управлением, автомобиль резко изменил траекторию движения, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. От полученного удара Ford развернуло и он также выехал на встречную полосу движения, где в него въехали сначала Chery, а потом Peugeot, ехавшие в направлении Херсона.

В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса Ford. С диагнозом черепно-мозговая травма, рубленая рана головы он доставлен в больницу.

Вследствие аварии оказалась занята полоса движения в отношении Херсона.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области сообщили, что предварительно событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».