Николаев: женщина хладнокровно убила больную мать

Полиция Николаева задержала 38-летнюю женщину по подозрению в убийстве собственной матери, злоумышленнице грозит 15 лет тюрьмы.
Сообщение о смерти 56-летней жительницы Заводского района в полицию поступило от дочери умершей поздно вечером 3 декабря. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Также, чтобы засвидетельствовать факт смерти матери, хозяйка квартиры вызвала «скорую».
Проведенным предварительным осмотром тела эксперт обнаружил телесные повреждения в области лица и туловища.
Для установления причины смерти труп женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой стало известно, что пенсионерка умерла в результате механической асфиксии.
Проведя ряд следственных мероприятий, полицейские установили, что к смерти пенсионерки причастна ее 38-летняя дочь.
Как выяснилось, мать из-за болезни длительное время нуждалась в уходе, и, по словам дочери, часто провоцировала конфликтные ситуации. В разгар последней ссоры дочь нанесла матери телесные повреждения, а затем задушила.
Через некоторое время злоумышленница скрыла следы драки и вызвала скорую и полицию, сообщив о якобы естественную смерть пенсионерки.
Следователи Заводского отдела полиции по согласованию с Николаевской местной прокуратурой №1 сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемой меру пресечения - 60 суток ареста без права внесения залога. Сейчас следствие продолжается. За убийство собственной матери, согласно санкции инкриминируемой статьи, злоумышленнице грозит до 15 лет заключения.
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