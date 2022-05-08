Николаев: женщина хладнокровно убила больную мать

21:47 07 декабря Киев, Украина

Полиция Николаева задержала 38-летнюю женщину по подозрению в убийстве собственной матери, злоумышленнице грозит 15 лет тюрьмы.

Сообщение о смерти 56-летней жительницы Заводского района в полицию поступило от дочери умершей поздно вечером 3 декабря. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Также, чтобы засвидетельствовать факт смерти матери, хозяйка квартиры вызвала «скорую».