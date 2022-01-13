Николаев: за убийство задержан 17-летний юноша

19:03 29 Апрель Киев, Украина

17-летнему жителю Николаева грозит 15 лет лишения свободы за организацию и совершение убийства.





Во ходе спецоперации полицейские при силовой поддержке бойцов



Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и ему была выбранна меру пресечения, не связанная с содержанием под стражей.



После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.Во ходе спецоперации полицейские при силовой поддержке бойцов КОРД задержали местного жителя, причастного к убийству николаевца, которое произошло 15 апреля во дворе многоэтажек по улице Декабристов. Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений, от которых погиб.Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и ему была выбранна меру пресечения, не связанная с содержанием под стражей.После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.

"Одна из версий убийства - это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядю подозреваемого, за что отбывал наказание в виде лишения свободы", - рассказал полковник полиции Сергей Шайхет.

Следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.