Николаев: за убийство задержан 17-летний юноша

17-летнему жителю Николаева грозит 15 лет лишения свободы за организацию и совершение убийства.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Во ходе спецоперации полицейские при силовой поддержке бойцов КОРД задержали местного жителя, причастного к убийству николаевца, которое произошло 15 апреля во дворе многоэтажек по улице Декабристов. Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений, от которых погиб.
Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и ему была выбранна меру пресечения, не связанная с содержанием под стражей.
После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.
Во ходе спецоперации полицейские при силовой поддержке бойцов КОРД задержали местного жителя, причастного к убийству николаевца, которое произошло 15 апреля во дворе многоэтажек по улице Декабристов. Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений, от которых погиб.
Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и ему была выбранна меру пресечения, не связанная с содержанием под стражей.
После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.
Следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
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