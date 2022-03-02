Николаев: в результате аварии перевернулся автомобиль

В центре Николаева произошла авария с участием пьяного водителя, возле парка Народный сад произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них перевернулся.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по улице Потемкинская в сторону парка, выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль Audi 100, в результате чего сам же и перевернулся.
На данный момент водителю ВАЗ оказывают медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того он имеет явные признаки алкогольного опьянения. В связи с этим, мужчину отвезут на освидетельствование.
Автомобиль находится на трамвайной колеи, поэтому проезд электротранспорта на участке временно невозможен.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по улице Потемкинская в сторону парка, выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль Audi 100, в результате чего сам же и перевернулся.
На данный момент водителю ВАЗ оказывают медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того он имеет явные признаки алкогольного опьянения. В связи с этим, мужчину отвезут на освидетельствование.
Автомобиль находится на трамвайной колеи, поэтому проезд электротранспорта на участке временно невозможен.
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