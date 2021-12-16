Николаев: представителей «ОПЗЖ» забросали яйцами

Николавеские новости: В Николаевском областном совете, во время брифинга, который был посвящен выборам на подконтрольной Украине территории Донбасса, праворадикалы забросали яйцами представителей «ОПЗЖ»
После выступления представителей «Оппозиционная платформа – За жизнь»., вышел один из праворадикалов с заявлением о том, что инициатива партии, которая выступает против отмены выборов на Донбассе, является пророссийской. Он напомнил о Неле Штепе, после чего заявил, что «ОПЗЖ» - это антиукраинский элемент.
Депутат Николаевского горсовета Олег Солтыс, стоящий в это время за трибуной, ответил, что партия выступает за выборы на всей территории Украины, потому что местное самоуправление должно быть в каждой области.
В то время, как депутат говорил, выступающий несколько раз давал команду своим соратникам, которые уже окружили политиков и журналистов. Это увидел Максим Невенчанный, который практически прервал Солтыса и поблагодарил всех собравшихся. Сразу после этих слов в него и в тех, кто стоял рядом, полетели куриные яйца.
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