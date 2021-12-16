Николаев: представителей «ОПЗЖ» забросали яйцами

15:10 17 Август Киев, Украина

Николавеские новости: В Николаевском областном совете, во время брифинга , который был посвящен выборам на подконтрольной Украине территории Донбасса, праворадикалы забросали яйцами представителей « ОПЗЖ»



После выступления представителей «Оппозиционная платформа – За жизнь»., вышел один из праворадикалов с заявлением о том, что инициатива партии, которая выступает против отмены выборов на Донбассе, является пророссийской. Он напомнил о Неле Штепе, после чего заявил, что «ОПЗЖ» - это антиукраинский элемент.

"Вы и ваша Неля Штепа – вы просто антиукраинские элементы, мы считаем, что такие люди вообще не имеют права представлять как либо власть. Я не понимаю, как вообще это может быть", - сказал один из выступающих.

Депутат Николаевского горсовета Олег Солтыс, стоящий в это время за трибуной, ответил, что партия выступает за выборы на всей территории Украины, потому что местное самоуправление должно быть в каждой области.

"Здесь по факту идет вопрос, что нельзя узурпировать власть и конкретно, когда им выгодно, проводить выборы президентские, когда им выгодно, проводить выборы парламентские, а когда им невыгодно, местные выборы блокировать. Органы местного самоуправления должны быть на всей территории Украины", - сказал Солтыс.

В то время, как депутат говорил, выступающий несколько раз давал команду своим соратникам, которые уже окружили политиков и журналистов. Это увидел Максим Невенчанный, который практически прервал Солтыса и поблагодарил всех собравшихся. Сразу после этих слов в него и в тех, кто стоял рядом, полетели куриные яйца.