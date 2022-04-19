Николаев: недомолвка двух прохожих закончилась стрельбой

18:09 22 июля Киев, Украина

Ранение живота и лица получил мужчина, который вступил в словесный спор с прохожим на улице. Инцидент произошел 20 июля в Николаеве , около одиннадцати часов вечера.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.



"20 июля около 23:00 в Николаевское районное управление полиции поступило сообщение от врачей о том, что в реанимационное отделение доставлен мужчина с огнестрельными ранениями лица и живота", - говорится в сообщении.



Оказалось, что пострадавший на одной из улиц города повздорил с прохожим, который достал пистолет и открыл стрельбу.



"Заявитель пытался спрятаться за столбом, неизвестный продолжил стрельбу и несколько раз попал в потерпевшего. Раненый мужчина, дождавшись момента, смог отобрать пистолет у злоумышленника, после чего тот сбежал", - добавили в пресс-службе.



Оружие, предварительно травматического действия, было изъято и направлено на экспертизу. Пострадавшего отвезли в больницу.



Стрелком оказался 34-летний местный житель. На следующий день его задержали.



Открыто уголовное производство (Покушение на умышленное убийство). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.