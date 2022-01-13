Николаев: мужчина скончался во время задержания полицией

За хулиганское поведение полиция города Николаева задержала мужчину, ему стало плохо и он скончался до приезда скорой помощи.
Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в четверг, 3 сентября.
На улице 1-ой Ингульской в Центральном районе Николаева неизвестный совершал хулиганские действия - бросался в прохожих кирпичами.
На место происшествия прибыл наряд полиции охраны, тогда мужчина начал сопротивляться, и чтобы успокоить хулигана, ему надели наручники.
Действиям сотрудников будет дана правовая оценка.
Тело мужчины будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.
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