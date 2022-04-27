Николаев: двух мужчин привалило землей и бетонной плитой

Четыре единицы техники и 16 человек от ГСЧС были привлечены к спасению двух мужчин, которых привалило землей и бетонной плитой.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Отмечается, что спасатели с помощью шанцевого инструмента мужчину 2002 г.р. освободили из ловушки и передали работникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей пострадавшего госпитализировали.
Добавляется, что второго пострадавшего, юношу 2003 года рождения, из-за большой плотность глины, которой ему зажало ноги, удалось освободить в 13:30.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
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