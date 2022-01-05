Николаев: девушка поссорилась с мамой и нанесла себе ножевое ранение в живот

Новости Николаева: 15-летняя девушка во время скандала с матерью схватила нож и нанесла себе ранение в область живота, инцидент произошел в Ингульском районе города Николаева.



Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.



Около 23:00 по спецлинии 102 поступило сообщение от медиков о госпитализации в хирургическое отделение 15-летней девушки с проникающим ножевым ранением живота.



Полицейские опросили родителей девушки и изъяли с места происшествия кухонный нож, которым во время ссоры с матерью несовершеннолетняя сама причинила себе ранения.



Установлено, что семья девушки не находится на учете, как та, которая нуждается в социальном сопровождении, а по месту жительства характеризуется положительно.



По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.



Следствие продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, причины и обстоятельства, которые предшествовали наступлению тяжких последствий.