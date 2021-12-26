Николаев: 38-летнего мужчину расстреляли под подъездом

15:03 16 Апрель Киев, Украина

Несколькими выстрелами в спину около собственного подъезда был убит 38-летний житель Николаева . Убитый ранее привлекался за торговлю наркотиками.

О происшествии сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"15 апреля в 23:45 в полицию поступило сообщение о том, что в Николаеве во дворе дома по улице Декабристов неизвестный стрелял в мужчину и скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении.

Убитым оказался 38-летний местный житель, в которого неизвестный стрелял из огнестрельного оружия несколько раз.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры по розыску и задержанию причастных к совершению преступления лиц", - отметили в полиции.

Случайные свидетели сообщают, что мужчина приехал на автомобиле и припарковал его у подъезда. Видимо, он увидел убийцу, так как начал бежать. Однако неизвестный догнал свою жертву и начал стрелять ему в спину.



Отмечается, что погибший не работал. Он месяц назад вышел из СИЗО и находился под круглосуточным арестом. Мужчина фигурировал в уголовном деле о наркосети. По данным правоохранителей, он с подельниками изготавливал и продавал амфетамин. Возможно, убийство было заказным.