Николаев: 38-летнего мужчину расстреляли под подъездом

Несколькими выстрелами в спину около собственного подъезда был убит 38-летний житель Николаева. Убитый ранее привлекался за торговлю наркотиками.
О происшествии сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Убитым оказался 38-летний местный житель, в которого неизвестный стрелял из огнестрельного оружия несколько раз.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство.
Случайные свидетели сообщают, что мужчина приехал на автомобиле и припарковал его у подъезда. Видимо, он увидел убийцу, так как начал бежать. Однако неизвестный догнал свою жертву и начал стрелять ему в спину.
Отмечается, что погибший не работал. Он месяц назад вышел из СИЗО и находился под круглосуточным арестом. Мужчина фигурировал в уголовном деле о наркосети. По данным правоохранителей, он с подельниками изготавливал и продавал амфетамин. Возможно, убийство было заказным.
Отмечается, что погибший не работал. Он месяц назад вышел из СИЗО и находился под круглосуточным арестом. Мужчина фигурировал в уголовном деле о наркосети. По данным правоохранителей, он с подельниками изготавливал и продавал амфетамин. Возможно, убийство было заказным.
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