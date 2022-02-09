Николаев: 13 тонн контрабандного товара замаскировали под цемент

10:50 18 Май Киев, Украина

Пограничники николаевского порта под несколькими десятками килограмм цемента обнаружили более 13 тонн самого разнообразного контрабандного товара.

Об этом во вторник, 18 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Отмечается, что тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. были прикрыты сверху цементом.



Сейчас все еще продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром. По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.



Тем временем правоохранители начали следствие и устанавливают круг причастных к незаконной сделки людей.



После проведения экспертиз и перерасчета будет установлена сумма оценки товаров.