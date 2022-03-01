"Никакой капитуляции нет и не будет": СБУ предупреждает об очередном фейке РФ

15:45 01 Март Киев, Украина

Служба безопасности Украины предупредила об очередном фейке, который распространяют российские оккупанты. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдало страну.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте – это ФЭЙК! Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины невозможны!", - говорится в сообщении СБУ.

В сети уже появилась информация, что в Херсоне начали крутить фейковое переозвученное видео Зеленского, что якобы Киев подписал капитуляцию.



Никакой капитуляции нет и не будет! Слава Украине!