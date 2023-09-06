Нигерия: во время молитвы обрушилась мечеть. Есть погибшие и раненые

08:18 13 августа Киев, Украина

Как отмечает агентство Reuters, в густонаселенной Нигерии часто случаются разрушения построек, ведь там плохо соблюдаются законы, а строительные материалы часто не соответствуют стандартам качества.

Вот и 12 августа Reuters сообщило об обрушении мечети в нигерийском городе Зария. Здание мечети обрушилось во время молитвы, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, более 20 получили ранения.

"Сначала под завалами нашли четыре тела, а после того, как спасатели обыскали разрушенную мечеть, было обнаружено еще три тела", - говорится в сообщении.

Причина обрушения неизвестна, но полиция и строительные инспекторы проводят расследование.

Мечеть была построена в 1830-е годы и, как пишут местные журналисты, давно не ремонтировалась.

Губернатор штата Кадуна Уба Сани пообещал помочь пострадавшим от "сердцеразрывающего инцидента".

Напомним, в нигерийском штате Квара в результате опрокидывания лодки, перевозившей гостей свадьбы, погибли 103 человека.

Вспышка дифтерии зафиксирована в Нигерии. Об этом сообщил генеральный директор Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний Ифедайо Адетифа.