Нигерия: во время молитвы обрушилась мечеть. Есть погибшие и раненые

Как отмечает агентство Reuters, в густонаселенной Нигерии часто случаются разрушения построек, ведь там плохо соблюдаются законы, а строительные материалы часто не соответствуют стандартам качества.
Вот и 12 августа Reuters сообщило об обрушении мечети в нигерийском городе Зария. Здание мечети обрушилось во время молитвы, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, более 20 получили ранения.
Причина обрушения неизвестна, но полиция и строительные инспекторы проводят расследование.
Мечеть была построена в 1830-е годы и, как пишут местные журналисты, давно не ремонтировалась.
Губернатор штата Кадуна Уба Сани пообещал помочь пострадавшим от "сердцеразрывающего инцидента".
Напомним, в нигерийском штате Квара в результате опрокидывания лодки, перевозившей гостей свадьбы, погибли 103 человека.
Вспышка дифтерии зафиксирована в Нигерии. Об этом сообщил генеральный директор Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний Ифедайо Адетифа.
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