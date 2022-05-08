Незаконное пересечение российской границы. Один человек убит

На российско-украинской границе произошла перестрелка между российскими пограничниками и тремя неизвестными вооруженными мужчинами, которые пытались незаконно пересечь границу.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", - говорится в сообщении.
При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.
"В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - сказали в ФСБ.
"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", - говорится в сообщении.
При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.
"В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - сказали в ФСБ.
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