Незаконно завозила свои товары в Украину: СБУ заблокировала активы российской энергокомпании

17:35 28 декабря Киев, Украина

СБУ пресекла деятельность российской энергетической компании, которая незаконно завозила свои товары в Украину, сообщает пресс-центр СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своем Telegram-канале в среду, 28 декабря.



В сообщении сказано, что в результате следственно-оперативной работы в Черниговской области ликвидирован механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов российского производства.

"К сделке причастна украинская компания, входящая в структуру подсанкционной кремлевской финансово-промышленной группы Газпром . Этот "филиал" российского монополиста сбывал в Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, нелегально завозимых в наше государство", - говорится в сообщении.

Враг использовал территорию этого предприятия после захвата части Черниговской области для базирования личного состава и военной техники оккупационных группировок.



СБУ инициировала наложение ареста на корпоративные права, недвижимость и автопарк подконтрольной России компании на сумму более 35

миллионов гривен.

Сбыт российской продукции дельцы реализовывали под брендами украинского производителя, чтобы скрыть происхождение товара. Большую часть полученных доходов злоумышленники переправляли стране-агрессору.



Во время 14 обысков в офисных и производственных помещениях компании и адресами их проживания правоохранители обнаружили подготовлены к сбыту крупные партии российского товара, бухгалтерскую документацию, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.



Следователи возбудили уголовные производства по статьям Коллаборационная деятельность и Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.



В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.