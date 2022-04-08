Незаконная торговля землей Ивано-Франковщины принесла убытков более чем на 100 млн гривен. ВИДЕО

16:08 08 июля Киев, Украина

Сотрудники Госгеокадастра Ивано -Франковской области передали в приватизацию подставным "атошникам" почти 120 га заповедной земли, чем нанесли убытков государству более чем на 100 млн гривен.





Установлено, что должностные лица Госгеокадастра в сговоре с руководителями частных проектных организаций в течение 2019-2021 годов принимали незаконные решения о выделении и приватизации земельных участков рядом с населенными пунктами Быстрица, Поляница, Микуличин, Хомяковка, Стрымба, Зеленая и вдоль реки Быстрица Надворнянская в Ивано- Франковске.



Операции проводили без согласований с местными властями и смежными пользователями. Под "приватизацию" попали даже земли лесного и природно-заповедного фонда.



Злоумышленники выделяли участки на подставных лиц, в основном из числа участников АТО, а затем использовали землю по своему усмотрению.



По предварительным данным, по такой схеме было приватизировано более 120 га земли. Установленная сумма нанесенного ущерба - более 100 млн гривен. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба ГБР Установлено, что должностные лица Госгеокадастра в сговоре с руководителями частных проектных организаций в течение 2019-2021 годов принимали незаконные решения о выделении и приватизации земельных участков рядом с населенными пунктами Быстрица, Поляница, Микуличин, Хомяковка, Стрымба, Зеленая и вдоль реки Быстрица Надворнянская в Ивано- Франковске.Операции проводили без согласований с местными властями и смежными пользователями. Под "приватизацию" попали даже земли лесного и природно-заповедного фонда.Злоумышленники выделяли участки на подставных лиц, в основном из числа участников АТО, а затем использовали землю по своему усмотрению.По предварительным данным, по такой схеме было приватизировано более 120 га земли. Установленная сумма нанесенного ущерба - более 100 млн гривен.

"Следователи ГБР провели обыски в служебных помещениях Госгеокадастра, проектных организациях, а также в помещениях фигурантов. Изъято черновики, компьютерную технику, электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность", - говорится в сообщении.

Запланировано проведение экспертиз, готовятся сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления группой лиц, злоупотреблении властью, получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Во время досудебного расследования проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов к прикрытию преступной схемы.