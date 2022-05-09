Нет связи с 11 людьми, которые прятались в подвале в Шипилово

09:08 09 мая Киев, Украина

Спрятавшиеся 11 человек в подвале Шипилово прекратили выходить на связь.

В ночь на 8 мая российские войска открыли огонь по Шипилово – под руинами двухэтажного дома оказались 11 человек.



Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"11 человек, которые скрывались в подвальном помещении в Шипилово, перестали выходить на связь" - Гайдай.

"Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово. 8 мая 24 раза целили по населению Луганщины. В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненый ребенок из Привилегии, они госпитализированы в Днепр" - Гайдай.

Гайдай также сообщил, что пожарные отряды проводили спасательную операцию, насколько это разрешала ситуация безопасности.



Кроме того, глава ОВА указал, что вечером 8 мая третий раз снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод.



А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала.



Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году.