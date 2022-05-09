Нет связи с 11 людьми, которые прятались в подвале в Шипилово

Спрятавшиеся 11 человек в подвале Шипилово прекратили выходить на связь.
В ночь на 8 мая российские войска открыли огонь по Шипилово – под руинами двухэтажного дома оказались 11 человек.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Гайдай также сообщил, что пожарные отряды проводили спасательную операцию, насколько это разрешала ситуация безопасности.
Кроме того, глава ОВА указал, что вечером 8 мая третий раз снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод.
А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала.
Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году.
Кроме того, глава ОВА указал, что вечером 8 мая третий раз снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод.
А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала.
Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году.
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