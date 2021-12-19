Несовершеннолетний зарезал таксиста и продал его авто

18:52 24 Июль Киев, Украина

В Донецкой области произошло убийство водителя такси. По данным полиции, несовершеннолетний парень убил таксиста при помощи ножа и продал его автомобиль.



Жена потерпевшего сообщила, что он уехал на заказ и не вернулся. Полиция установила, что накануне 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения.

«Во время опроса пассажир признался, что в пути между ним и водителем произошел конфликт по поводу платы за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах недалеко от дороги в районе с. Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым. На месте преступления полицейские обнаружили тело погибшего. Его автомобиль изъяли у новых владельцев», - говорится в сообщении.

В полиции указали, что подозреваемый был задержан на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Сейчас продолжается досудебное расследование. По факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.