Несовершеннолетний задушил девочку за отказ в сексе

19:30 10 Август Киев, Украина

В убийстве 12-летней девочки из города Яготын, признался 15-летний местный житель. Она отказала ему в интимной близости и за это была задушена ремнем.

Полиция Киевской области проводила мероприятия по розыску пропавшей девочки, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от отца в 4 часа утра.

Сообщается, что полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции.



Также во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.





Следователи установили последние часы девушки и вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел Софию. Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело.

Так, тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.