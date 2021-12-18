Несовершеннолетний задушил девочку за отказ в сексе

19:30 10 Август Киев, Украина

В убийстве 12-летней девочки из города Яготын, признался 15-летний местный  житель. Она отказала ему в интимной близости и за это была задушена ремнем. 
 
Полиция Киевской области проводила мероприятия по розыску пропавшей девочки, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от отца в 4 часа утра.
 
Сообщается, что полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции.

Также во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Следователи установили последние часы девушки и вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел Софию. Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело.
фото: место убийства 12-й девочки
Так, тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.
"Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ, задушил девочку ее же ремнем. Страшная трагедия, но она страшнее тем, что ее можно было полностью предотвратить. Не могут несовершеннолетние дети гулять до 3 часов ночи. Родители должны осознавать и быть ответственными. Этого папу ювенальные полицейские привлекут к административной ответственности, предусмотренной законом, но это не вернет жизнь маленькой девочки и не исправит судьбу этого парня, который, скорее всего, не менее 10 лет проведет за решеткой", - сообщил начальник ГУ полиции Киевской области Андрея Небытов.