Несовершеннолетние, все еще содержащиеся в сирийской тюрьме, подверглись нападению со стороны ИГ

Организация Объединенных Наций заявила, что несовершеннолетние все еще содержатся в тюрьме на северо-востоке Сирии, подвергшейся нападению в прошлом месяце группировки «Исламское государство».

Международные правозащитные группы, в том числе Save the Children и Human Rights Watch, ранее заявляли, что до операции 20 января в тюрьме Гвайрана находились 700 мальчиков.

Среди них дети в возрасте от 12 до 18 лет, многие из которых имели взрослых родственников в тюрьме и были переведены из близлежащих лагерей для перемещенных лиц, в которых проживали тысячи детей боевиков-джихадистов.

«ЮНИСЕФ встретился с некоторыми детьми, все еще находящимися в центре содержания под стражей в Гвайране», — говорится в заявлении агентства ООН по делам детей.

Фархад Шами представитель возглавляемых курдами Сирийских демократических сил сообщил, что «сотни» несовершеннолетних все еще находятся в заключении в Гвайране, отказавшись назвать точную цифру.

«Они находятся в надежном месте», — сказал он.

Попытка побега ИГ из тюрьмы Гвайран в городе Хасаке вызвала неделю столкновений внутри и вокруг курдского учреждения, в результате которых погибли сотни человек, прежде чем курдские силы отбили тюрьму.

Это была крупнейшая операция джихадистов в Сирии после территориального поражения группировки в 2019 году.

ЮНИСЕФ заявил, что работает над тем, чтобы немедленно обеспечить уход за несовершеннолетними, и подтвердил, что «готов помочь в создании нового безопасного места на северо-востоке Сирии для ухода за наиболее уязвимыми детьми».

В воскресенье SDF заявили в своем заявлении, что ЮНИСЕФ был первым агентством ООН, получившим разрешение посетить тюрьму после нападения.

«Делегации была предоставлена информация о статусе подростков, связанных с Деашем», — добавили SDF, используя арабскую аббревиатуру для ИГ.

Курдские власти неоднократно обвиняли международное сообщество в том, что оно не прилагает усилий по реабилитации и репатриации детей-джихадистов.