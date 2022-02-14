Несколько сотен студентов снова вышли на акцию протеста с требованием уволить Шкарлета

13:53 14 Февраль Киев, Украина





Чтобы выразить протест, собралось несколько сотен человек.



Студенты и активисты приурочили событие ко Дню святого Валентина, держав в руках соответствующие таблички: "Твоя отставка заставляет сердце биться чаще" или "Ты разбил сердце могилянца". Под Офисом Президента состоялся митинг об отставке министра образования Сергея Шкарлета под лозунгом «Если любишь, уйди!», сообщает депутат Киевсовета и участница акции Ксения Семенова.Чтобы выразить протест, собралось несколько сотен человек.Студенты и активисты приурочили событие ко Дню святого Валентина, держав в руках соответствующие таблички: "Твоя отставка заставляет сердце биться чаще" или "Ты разбил сердце могилянца".

На акции также разбили символическое ледяное сердце с фото Сергея Шкарлета.



Митинги за отставку нынешнего министра образования Сергея Шкарлета начались 4 февраля 2022 после приказа МОН о перевыборах ректора в Киево-Могилянской академии и непризнании Сергея Квита действующим ректором университета. К митингу присоединились не только студенты Могилянки, но и другие учреждения высшего образования, в частности КНУ и КПИ.