Несчастный случай на Запорожском титано-магниевом заводе

18:07 10 Август Киев, Украина

Новости Запорожья: Из-за нарушения правил охраны труда, на титано-магниевом комбинате в Запорожье, во время ремонтных работ произошла утечка химикатов.

"Установлено, что во время проведения ремонтных работ произошла утечка химического элемента, в результате чего пострадали трое мужчин 1969, 1970 и 1981 года рождения. Пострадавших с термическими ожогами госпитализировали в местную больницу", - говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердил и бывший директор комбината Владимир Сивак. По его словам, несчастный случай произошел в цехе №2. Один из пострадавших мужчин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Работы проводили с нарушением операций по замене оборудования и охраны труда. Об этом можно судить по травмам, которые получили пострадавшие", - написал он на своей странице в Facebook, добавив, что новое руководство завода замалчивает инцидент.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Проводятся следственные действия.



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