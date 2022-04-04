Несчастный случай: На Волыни от удара током погиб ребенок

Вчера около полуночи в дежурное отделение скорой помощи села Большой Омеляник Волынской области, поступил тревожный звонок о том, что малолетний ребенок получил сильный удар током. Усилия медиков не увенчались успехом - ребенок скончался.
Об этом сообщают в полиции Волынской области.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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