Несчастный случай: На Волыни от удара током погиб ребенок

14:04 06 июля Киев, Украина

Вчера около полуночи в дежурное отделение скорой помощи села Большой Омеляник Волынской области, поступил тревожный звонок о том, что малолетний ребенок получил сильный удар током. Усилия медиков не увенчались успехом - ребенок скончался.

Об этом сообщают в полиции Волынской области.

"Полицейские установили, что 8-летний мальчик, зайдя в хозяйственное помещение, зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате - он получил поражение электрическим током. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.



Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.