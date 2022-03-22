Непогода вывела из строя электротранспорт Львова

Жителей и гостей Львова предупредили о неполадках в работе электротранспорта, причиной которых стала сильнейшая буря, которая охватила Львов сегодня в обеденное время.
Об этом сообщили в пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на Львовэлектротранс.
Также в пресс-службе горсовета отмечается, что три здания из-за сильных порвов ветра остались без крыши. Пострадали Центр детского и юношеского творчества Зализнычного района и дворец культуры имени Гната Хоткевича, а в детском саду №95 дерево проломило крышу в пристройке.
Напомним, сегодня во Львове произошла аномальная мощная буря. Вначале из-за туч и дождя в городе буквально наступила ночь посреди дня. Поднялся сильный ветер. Ветер повалил деревья и снес летние террасы.
Напомним, сегодня во Львове произошла аномальная мощная буря. Вначале из-за туч и дождя в городе буквально наступила ночь посреди дня. Поднялся сильный ветер. Ветер повалил деревья и снес летние террасы.
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