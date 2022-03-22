Непогода вывела из строя электротранспорт Львова

20:43 25 июня Киев, Украина

Жителей и гостей Львова предупредили о неполадках в работе электротранспорта , причиной которых стала сильнейшая буря, которая охватила Львов сегодня в обеденное время.

Об этом сообщили в пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на Львовэлектротранс.

"Сейчас весь электротранспорт не ходит. Мы имеем 12 серьезных повреждений на сетях. К концу дня трамваи и троллейбусы курсировать не будут, мы выключили ток, чтобы аварийные бригады могли как можно оперативнее ликвидировать все последствия непогоды. Есть две поваленные опоры, - сообщили во Львовэлектротранс.

Также в пресс-службе горсовета отмечается, что три здания из-за сильных порвов ветра остались без крыши. Пострадали Центр детского и юношеского творчества Зализнычного района и дворец культуры имени Гната Хоткевича, а в детском саду №95 дерево проломило крышу в пристройке.



Напомним, сегодня во Львове произошла аномальная мощная буря. Вначале из-за туч и дождя в городе буквально наступила ночь посреди дня. Поднялся сильный ветер. Ветер повалил деревья и снес летние террасы.