Непогода в Украине: в двух областях повреждены более 140 домов

10:40 19 октября Киев, Украина

Кировоградская и Николаевская области больше всех пострадали от непогоды, боле 140 домов повреждены, люди остались без газа и света.



Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Кропивницком из-за непогоды были повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 70 деревьев и подтоплено 4 домохозяйства. Были отключены 7 газораспределительных и 22 трансформаторные подстанции.



Также в Кировоградской области в с.Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала спортивной школы.



В Николаевской области в селах Воеводское, Благодатное, Рябоконево и Семеновка Арбузинского района в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 жилых домов, 3 школ и детского сада. Были повалены 60 деревьев.



В Киевской области из-за ливней подтоплены 7 дворов (Белая Церковь - 2, Хотов - 2, Бровары - 1, Ирпень - 1 и Софиевская Борщаговка - 1).

Общими усилиями спасателей, коммунальных служб, волонтеров и неравнодушных горожан продолжаются работы по устранению последствий непогоды.