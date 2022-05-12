Непогода в Украине: сегодня объявлен первый (желтый) уровень опасности

12:31 12 декабря Киев, Украина

В последние сутки украинцы особенно остро почувствовали свое бессилие перед непогодой. Обледенение принесло многочисленные травмы, аварии, обрывы электролиний.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС на сегодня, 12 декабря, из-за непогоды в Украине обесточены 20 населенных пунктов в трех областях.

Так, в результате дождя и сильных порывов ветра, остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Черновицкой, 5 - в Киевской и 4 - в Житомирской областях.

Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в ГСЧС сообщают, что сегодня синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Гололед сохранится днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях. Также первый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Киеве и Киевской области.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - добавили в ГСЧС.

Отметим, днем ранее без электричества оказались 173 населенных пынкта в трех областях.