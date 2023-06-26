Непогода привела к обесточиванию 120 населенных пунктов в Украине

Согласно информации, предоставленной Министерством энергетики в понедельник, 26 июня, около 120 населенных пунктов в Украине оказались обесточенными в результате грозового шторма.
По данным сообщения, наибольшее количество обесточенных потребителей зарегистрировано в областях Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской и Полтавской.
На данный момент без электричества остались 59 населенных пунктов в Сумской области, 7 в Кировоградской, 18 в Полтавской, 12 в Черниговской, а в Одесской области - 24 населенных пункта.
Кроме того, из-за технических сбоев временно отключались также потребители в Киеве и Киевской области.
В результате последнего ракетно-дронового удара со стороны россии по территории Украины не было зафиксировано попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.
По данным сообщения, наибольшее количество обесточенных потребителей зарегистрировано в областях Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской и Полтавской.
На данный момент без электричества остались 59 населенных пунктов в Сумской области, 7 в Кировоградской, 18 в Полтавской, 12 в Черниговской, а в Одесской области - 24 населенных пункта.
Кроме того, из-за технических сбоев временно отключались также потребители в Киеве и Киевской области.
В результате последнего ракетно-дронового удара со стороны россии по территории Украины не было зафиксировано попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.
Однако из-за террористических действий со стороны противника в районах, прилегающих к линии фронта и границе с рф, была обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.
Более 9 тысяч потребителей на Харьковщине временно остались без света из-за обстрелов, а в Херсоне - 13,5 тысячи потребителей.
Ремонтные бригады активно работают в тех районах, где ситуация позволяет обеспечить безопасность.
Важно отметить, что производство электроэнергии на электростанциях полностью удовлетворяет потребности потребителей, и дефицита электроэнергии нет.
Коммерческий импорт электроэнергии за последние сутки составил 4 634 МВт-ч, в то время как экспорт не осуществлялся.
Ремонтные бригады активно работают в тех районах, где ситуация позволяет обеспечить безопасность.
Важно отметить, что производство электроэнергии на электростанциях полностью удовлетворяет потребности потребителей, и дефицита электроэнергии нет.
Коммерческий импорт электроэнергии за последние сутки составил 4 634 МВт-ч, в то время как экспорт не осуществлялся.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии