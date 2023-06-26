Непогода привела к обесточиванию 120 населенных пунктов в Украине

15:32 26 июня Киев, Украина





По данным сообщения, наибольшее количество обесточенных потребителей зарегистрировано в областях Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской и Полтавской.



На данный момент без электричества остались 59 населенных пунктов в Сумской



Кроме того, из-за технических сбоев временно отключались также потребители в Киеве и Киевской области.



В результате последнего ракетно-дронового удара со стороны россии по территории Украины не было зафиксировано попаданий в объекты энергетической инфраструктуры. Согласно информации, предоставленной Министерством энергетики в понедельник, 26 июня, около 120 населенных пунктов в Украине оказались обесточенными в результате грозового шторма.По данным сообщения, наибольшее количество обесточенных потребителей зарегистрировано в областях Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской и Полтавской.На данный момент без электричества остались 59 населенных пунктов в Сумской области , 7 в Кировоградской, 18 в Полтавской, 12 в Черниговской, а в Одесской области - 24 населенных пункта.Кроме того, из-за технических сбоев временно отключались также потребители в Киеве и Киевской области.В результате последнего ракетно-дронового удара со стороны россии по территории Украины не было зафиксировано попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Однако из-за террористических действий со стороны противника в районах, прилегающих к линии фронта и границе с рф, была обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

Более 9 тысяч потребителей на Харьковщине временно остались без света из-за обстрелов, а в Херсоне - 13,5 тысячи потребителей.



Ремонтные бригады активно работают в тех районах, где ситуация позволяет обеспечить безопасность.



Важно отметить, что производство электроэнергии на электростанциях полностью удовлетворяет потребности потребителей, и дефицита электроэнергии нет.



Коммерческий импорт электроэнергии за последние сутки составил 4 634 МВт-ч, в то время как экспорт не осуществлялся.