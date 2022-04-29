Непогода оставила без света 120 населенных пунктов в пяти областях, - ГСЧС

08:58 29 июля Киев, Украина

Обрывы ЛЭП зафиксированы в 5 областях Украины, около 120 населенных пунктов остались без подачи электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По состоянию на 7:00 29 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 44, Черновицкая - 25 Житомирская - 20, Ивано-Франковская - 20 и Тернопольская - 11)", - сказано в сообщении.