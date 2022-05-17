Непогода остановила электротранспорт Харькова

21:18 14 декабря Киев, Украина

Дождь и минусовая температура воздуха ставят под угрозу движения всего электротранспорта Харькове . Так, по состоянию на вечер 14 декабря, приостановлено движение по 8 троллейбусным маршрутам.



Об этом сообщил в Фейсбуке директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №№ 2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлово поле, Алексеевка, пос.Жуковского), 6 (Основа), 11, 27 (Бавария, ул.Холодногорская)", - написал он.

По его словам, возможно также, что вскоре будет приостановлено движение и на части трамвайных маршрутов.