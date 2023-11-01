Нелегальный вывоз мужчин: СБУ вручила подозрение бывшему зампреду судебной охраны

18:34 31 октября Киев, Украина





Информацию об этом раскрыла Служба безопасности Украины (СБУ) в сообщении, опубликованном 31 октября.



Экс-чиновник обвиняется в создании фейкового благотворительного фонда и более 30 псевдоволонтерских организаций, которые использовались для реализации незаконной схемы. Под видом этих организаций он поддерживал уклонистов, помогая им уехать за границу, обеспечивая им статус международных гуманитарных грузоперевозчиков. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и законно покинуть страну. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении бывшему заместителю председателя Службы судебной охраны страны. Он организовал масштабную схему нелегального вывоза мужчин из Украины.Информацию об этом раскрыла Служба безопасности Украины (СБУ) в сообщении, опубликованном 31 октября.Экс-чиновник обвиняется в создании фейкового благотворительного фонда и более 30 псевдоволонтерских организаций, которые использовались для реализации незаконной схемы. Под видом этих организаций он поддерживал уклонистов, помогая им уехать за границу, обеспечивая им статус международных гуманитарных грузоперевозчиков. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и законно покинуть страну.

Действия схемы распространялись на несколько областей Украины, включая Киевскую, Львовскую, Хмельницкую, Волынскую, Харьковскую, Винницкую, Днепропетровскую и Одесскую области. Стоимость услуг варьировалась от 2 до 5 тысяч долларов в зависимости от срочности поездки.



Чтобы избежать судебной ответственности, подозреваемый покинул Украину в марте текущего года и скрылся в одной из европейских стран, представляясь волонтером. Мужчина был уволен из Службы судебной охраны в 2021 году из-за коррупционных нарушений. Однако с началом российской войны, он решил использовать свои связи для "заработка" на гражданах, желающих покинуть Украину.



В целях создания фейковых благотворительных организаций и оформления поддельных документов для уклонистов, бывший чиновник воспользовался своими связями среди знакомых в государственных учреждениях. Ему предъявлены обвинения в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и незаконной переправке лиц через государственную границу.