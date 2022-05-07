"Некачественное обслуживание": недовольный клиент поджег кафе в Киеве

08:22 04 августа Киев, Украина

Посетитель столичного кафе, в отместку за "некачественное обслуживание" решил его поджечь. Злоумышленник разбил окно, разлил горючую смесь в помещении заведения и поджег ее.

Об этом сообщает полиция Киева

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Шолом Алейхема. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.

Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили лицо, совершившее правонарушение.

"Нам злоумышленник пояснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег ее", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто из посетителей или персонала заведения не пострадал. Тем не менее огонь повредил интерьер зала.

"Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет заключения.