"Некачественное обслуживание": недовольный клиент поджег кафе в Киеве

Посетитель столичного кафе, в отместку за "некачественное обслуживание" решил его поджечь. Злоумышленник разбил окно, разлил горючую смесь в помещении заведения и поджег ее.
Об этом сообщает полиция Киева.
В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Шолом Алейхема. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.
Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили лицо, совершившее правонарушение.
В результате инцидента никто из посетителей или персонала заведения не пострадал. Тем не менее огонь повредил интерьер зала.
Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет заключения.
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