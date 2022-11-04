Неизвестные второй раз за две недели разрисовали символами Z украинскую инсталляцию в Вене

В ночь на 3 ноября неизвестные разрисовали символами Z информационный стенд Украины на Площади прав человека в столице Австрии.
Об этом в своем заявлении сообщило украинское общество Вены.
Об этом в своем заявлении сообщило украинское общество Вены.
Акт вандализма произошел на этом месте второй раз за две недели.
Как отмечается в заявлении, подобные "граффити" в Вене появляются время от времени. К примеру, буквами Z расписали стену в цветах украинского флага за памятником героям Красной армии.
Как отмечается в заявлении, подобные "граффити" в Вене появляются время от времени. К примеру, буквами Z расписали стену в цветах украинского флага за памятником героям Красной армии.
Активисты также призвали австрийские законодательные органы ввести уголовную ответственность за использование и публичную демонстрацию символов Z и V как знаков насилия и ненависти по примеру недавнего решения окружного суда Гамбурга или инициатив других федеральных земель Германии.
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