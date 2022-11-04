Неизвестные второй раз за две недели разрисовали символами Z украинскую инсталляцию в Вене

15:24 04 ноября Киев, Украина

В ночь на 3 ноября неизвестные разрисовали символами Z информационный стенд Украины на Площади прав человека в столице Австрии.



Об этом в своем заявлении сообщило украинское общество Вены.

Акт вандализма произошел на этом месте второй раз за две недели.



Как отмечается в заявлении, подобные "граффити" в Вене появляются время от времени. К примеру, буквами Z расписали стену в цветах украинского флага за памятником героям Красной армии.

«Мы осуждаем эти действия и требуем проведения полицейского расследования. Z и V в этом контексте являются символами, поддерживающими и прославляющими широкомасштабную террористическую агрессивную войну, которую россия ведет против Украины” , – говорится в заявлении украинской общины.

Активисты также призвали австрийские законодательные органы ввести уголовную ответственность за использование и публичную демонстрацию символов Z и V как знаков насилия и ненависти по примеру недавнего решения окружного суда Гамбурга или инициатив других федеральных земель Германии.