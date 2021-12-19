Неизвестные сожгли авто главы николаевского Нацкорпуса

15:30 16 Июль Киев, Украина

Новости Николаева: Руководитель Николаевского областного центра политической партии "Национальный корпус" Денис Янтарь, остался без авто. Неизвестные злоумышленники ночью подожгли его автомобиль Volvo, который стоял под домом, на улице Малая Морская.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 16 июля.



Он предположил, что автомобиль могли поджечь "политические оппоненты или криминалитет".

"Сегодня дегенераты в 3:30 подожгли мою машину, которая стояла у дома. В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие убытки — обыденность человека с активной жизненной позицией и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных, в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам", — прокомментировал пострадавший.





Глава местного Вместе с этим Янтарь намерен сам проводить расследование и найти поджигателей.Глава местного "Нацкорпуса" добавил, что по линии полиции слабо верит в успех, и планирует "поискать немножко по-другому".

"Такие эпизоды мотивируют становиться несколько более активным и сильным, не больше. А отчаяния или тем более страха точно не будет, я всех уверяю", - прокомментировал Янтарь.

В полиции отметили, что потерпевший отказался от дачи показаний и сейчас ведется расследование.