Неизвестные сожгли авто главы николаевского Нацкорпуса

Новости Николаева: Руководитель Николаевского областного центра политической партии "Национальный корпус" Денис Янтарь, остался без авто. Неизвестные злоумышленники ночью подожгли его автомобиль Volvo, который стоял под домом, на улице Малая Морская.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 16 июля.
Он предположил, что автомобиль могли поджечь "политические оппоненты или криминалитет".
Он предположил, что автомобиль могли поджечь "политические оппоненты или криминалитет".
Вместе с этим Янтарь намерен сам проводить расследование и найти поджигателей.
Глава местного "Нацкорпуса" добавил, что по линии полиции слабо верит в успех, и планирует "поискать немножко по-другому".
Глава местного "Нацкорпуса" добавил, что по линии полиции слабо верит в успех, и планирует "поискать немножко по-другому".
В полиции отметили, что потерпевший отказался от дачи показаний и сейчас ведется расследование.
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