Неизвестные перекрыли подачу газа: сначала в Ивано-Франковске, теперь в Черновцах

05:37 30 октября Киев, Украина

Вечером 29 октября неизвестные люди оставили без газоподачи более 1000 человек в Черновцах. Они умышленно перекрыли задвижки на газопроводе . Для возобновления подачи топлива специалистам необходимо будет попасть в каждую квартиру.



Об этом говорится на Facebook-странице АО Об этом говорится на Facebook-странице АО "Черновцыгаз"

"Неизвестными лицами была перекрыта задвижка на газопроводе по ул. Хотинской в г. Черновцы, — рассказали газовики. — Без газа остались многоквартирные дома по ул. Хотинской, 45, 45 А, Б, В, Г, Д, 49, 49, А Б, В, М и частично ул. Луговая".

Всего без голубого топлива остались 984 квартиры, большинство из которых оборудовано газовыми плитами.

"Подобные самовольные вмешательства в работу газораспределительной системы расцениваются как хулиганские действия и влекут за собой административную ответственность, а также возмещение причиненных убытков", — отметили в сообщении.

Для возобновления подачи газа специалисты должны попасть в каждую квартиру, чтобы проверить отсутствие утечек газа.



Подобный инцидент произошел вечером 29 октября и в Ивано-Франковске, где неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе. Понижение давления в системе газопроводов привело к приостановке работы пяти котельных. В результате без теплоснабжения остались 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.