Неизвестные перекрыли подачу газа: сначала в Ивано-Франковске, теперь в Черновцах

Вечером 29 октября неизвестные люди оставили без газоподачи более 1000 человек в Черновцах. Они умышленно перекрыли задвижки на газопроводе. Для возобновления подачи топлива специалистам необходимо будет попасть в каждую квартиру.
Об этом говорится на Facebook-странице АО "Черновцыгаз".
Всего без голубого топлива остались 984 квартиры, большинство из которых оборудовано газовыми плитами.
Для возобновления подачи газа специалисты должны попасть в каждую квартиру, чтобы проверить отсутствие утечек газа.
Подобный инцидент произошел вечером 29 октября и в Ивано-Франковске, где неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе. Понижение давления в системе газопроводов привело к приостановке работы пяти котельных. В результате без теплоснабжения остались 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.
Подобный инцидент произошел вечером 29 октября и в Ивано-Франковске, где неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе. Понижение давления в системе газопроводов привело к приостановке работы пяти котельных. В результате без теплоснабжения остались 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.
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