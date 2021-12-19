Неизвестные избили сторожа и ограбили пункт металлолома: полиция Сумской области задержала злоумышленников (ВИДЕО)

В Сумской области полиция разыскала двоих нападавших, которые ограбили пункт металлолома и избили сторожа. Сумма ущерба составила 700 тыс. гривен, об этом сообщает отдел коммуникаци полиции Сумской области.

В городе Сумы, 11 ноября, полиция получила сообщение от местного жителя 33 лет, в котором говорилось, что в его пункте приема металлолома он нашел избитым своего сторожа, а также обнаружил взлом сейфа и пропажу золотых предметов. Сумма, которая исчезла с сейфа, составила 15 000 долларов США, 160 000 гривен и золотые изделия, весом около 50.

Следственный отдел работал на месте происшествия. Все моменты ограбления были запротоколированы. Выйти на горячий след правоохранители не смогли. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст.187 (Разбой) УК Украины.

Были направлены совместные усилия полицией особого назначения и управления уголовного розыска на поиски злоумышленников. Ими оказались 43-х и 40-летние жители областного центра. Задержанные ранее привлекались Законом и уже отбывали наказание за совершение краж и грабежей.

Правоохранители провели обыски в местах проживания злоумышленников и в их транспортных средствах, в результате которых были изъяты 7 000 долларов США, 6 000 гривен, золотые изделия, документы, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Обоим мужчинам полиция сообщила о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. В настоящее время злоумышленникам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.