Недельная сводка ГСЧС: в пожаре погибли 28 человек, на воде - 12

09:01 26 Апрель Киев, Украина

На прошлой неделе зафиксирована 1 тыс. 854 чрезвычайных события. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 29 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Ликвидировано 1 тыс. 277 пожаров, спасены на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 399 зданий и 27 ед. техники. Во время пожаров погибли 28 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 6 тыс. грн.



В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 388 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 460 взрывоопасных предметов.



В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.